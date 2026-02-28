Agro.- Revolta Pagesa dice que el "voto nulo masivo" en las elecciones agrarias discute el sistema

Archivo - Imagen de una tractorada convocada por Revolta Pagesa en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Revolta Pagesa ha defendido que más de 2.000 campesinos en Catalunya se expresaron en las elecciones agrarias a través de un "voto nulo masivo" que hace cuestionar el sistema de representatividad del sector agrario catalán, explica este sábado en un comunicado posterior a las elecciones agrarias celebradas este viernes.

La organización, que no se presentaba a los comicios y había pedido el voto nulo en las semanas previas a las elecciones, ha asegurado que las organizaciones agrarias y las instituciones deben iniciar un proceso de debate participativo y plural para revisar el sistema y garantizar un modelo más democrático, transparente y plural que represente a toda el campesinado catalán".

Según Revolta Pagesa, el sistema actual excluye a más de un tercio de los votantes del sistema de representatividad: "Sólo 2 organizaciones han conseguido más del 15% de los votos necesarios para ser consideradas representativas, obteniendo entre las dos sólo una tercera parte del apoyo de los electores", ha detallado.

Unió de Pagesos se alzó el viernes como la organización más votada, con un 47,02% de los votos; seguida de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), con el 30,04%; Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya (Asaja), con el 10,59%; Assemblea Pagesa de Catalunya, con un 5,25%, y Unió de Petits Agricultors, con un 1,89%.

"Necesitamos un cambio de sistema y queremos un nuevo espacio plural que de voz a todo el sector, que no excluya a nadie y que sea preceptivo y vinculante para todas las políticas que afecten al sector agrario", ha defendido Revolta Pagesa.