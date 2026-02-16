Agro.- Revolta Pagesa pide el voto nulo en las elecciones agrarias y un cambio en el sistema

Imagen del cartel de la asamblea abierta convocada por Revolta Pagesa. - REVOLTA PAGESA

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Revolta Pagesa ha pedido este lunes a los agricultores el voto nulo en las próximas elecciones agrarias del 27 de febrero y HA pedido un cambio en el sistema de representatividad para crear un espacio en el que estén representadas más organizaciones del sector.

Aunque Revolta Pagesa no se presenta a las elecciones agrarias porque el sistema actual "no aporta soluciones pragmáticas para el sector", ha pedido a los agricultores que sí que ejerzan el voto nulo, informan en un comunicado este lunes.

"Revolta Pagesa pide a los agricultores que vayan a votar pero que ejerzan el voto nulo para cambiar el sistema de representatividad y que se cree un espacio abierto donde puedan estar muchas de las organizaciones del sector" para defender los problemas del sector y no sólo los del Departamento de Agricultura, textualmente.

El anuncio de la agrupación ha coincidido con la presentación que ha hecho este lunes el Govern sobre el operativo que tendrá la jornada electoral, en la que prevé superar el 50% de la participación, frente al 35,82% que se registró en 2021.

Estas elecciones agrarias cuentan con cinco candidaturas: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) y Assemblea Pagesa.