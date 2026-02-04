Agro.- El sector avícola catalán cierra un año de "contrastes entre buen consumo y presión sanitaria"

La entidad ha diferenciado entre el sector cárnico y de los huevos. - FAC

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector avícola catalán ha afirmado que 2025 ha sido un ejercicio marcado por los "contrastes entre el buen consumo y la presión sanitaria", con una actividad productiva favorable, buen nivel de consumo y costes contenidos, pero también en un contexto sanitario especialmente complejo, ha explicado la Federació Avícola Catalana (FAC) este miércoles en un comunicado.

Según la entidad, que agrupa a los productores de carne aviar y huevos de Catalunya, el último año "ha evidenciado tanto la solidez del sector como la necesidad de continuar reforzando las herramientas de gestión, prevención y coordinación ante un entorno sanitario cada vez más exigente".

La FAC ha diferenciado entre el sector de carne, que ha logrado un "buen equilibrio" entre producción y demanda, y del huevo, que ha estado sometido, textualmente, a una fuerte tensión por el desequilibrio entre oferta y demanda y una reestructuración de las granjas para adaptarse a las normas sanitarias, lo que ha reducido el número de aves disponibles temporalmente.

El presidente de la entidad, Joan Anton Rafecas, ha señalado que "nos encontramos en un momento en el que la sanidad de las principales producciones ganaderas está dificultando el normal funcionamiento de la actividad", en relación a la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) o gripe aviar.

Una vez superada esta crisis, ha detallado, "hará falta valorar estrategias a corto, medio y largo plazo" que ayuden a evitar ejercicios tan adversos como 2025, en sus palabras.