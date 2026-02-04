Agro.- Telefónica digitaliza la logística interna de Grupo Gallo y la habilita en el uso de IA

Archivo - Vista aérea de la planta de producción y almacenes del Grupo Gallo en El Carpio. - GRUPO GALLO - Archivo

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha diseñado y desplegado un proyecto piloto de modernización tecnológica en la planta industrial de Grupo Gallo en El Carpio (Córdoba) para que su logística interna cuente con una arquitectura digital escalable, pueda aprovechar la inteligencia artificial (IA) y esté preparada para los retos de la Industria 4.0.

El proyecto, implantado por Telefónica Tech, se ha centrado en actualizar los sistemas de gestión interna y final de línea de la planta, abordando la gestión de vehículos autoguiados (AGVs), los sistemas de paletizado automático y la capa de software que gobierna estos automatismos, informa en un comunicado este miércoles.

El Chief Information Officer del Grupo Gallo, Óscar Caballero, ha destacado que este proyecto permite a la compañía "integrar tecnología avanzada y sentar las bases para futuros desarrollos", reforzando su eficiencia operativa y su liderazgo industrial, en sus palabras.

Por su parte, el ceo de Geprom (dentro de Telefónica Tech), Darío Cesena, ha puesto en valor que esta iniciativa "no solo ha optimizado la planta, sino que abre la oportunidad de implementar esta misma solución en otras instalaciones".

Telefónica Tech, a través de su empresa Geprom, ha incorporado en la planta de Grupo Gallo siete AGVs más flexibles y eficientes y ha implantado una nueva plataforma de gestión de flotas basada en tecnología de Siemens que permite "una gestión centralizada, flexible y multimarca de dichos vehículos".

Esta solución no solo optimiza la operativa actual, sino que deja preparada la instalación para cualquier crecimiento en el futuro, como la incorporación de nuevos vehículos, distintos fabricantes o funcionalidades avanzadas, ha argumentado la empresa.