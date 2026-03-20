Agro.- Torres gana el 'Best Producer Spain' en Mundus Vini Non-Alcoholic y 3 medallas de oro

Vinos 0,0 de Familia Torres - FAMILIA TORRES

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía bodeguera Familia Torres ha sido reconocida en el certamen Mundus Vini Non-Alcoholic 2026 con el título 'Best Producer Spain' y ha sumado tres medallas de oro, además del 'Best of Show Spain Rosé' por su Natureo Rosé 2025, informa en un comunicado este viernes.

Los tres vinos que han conseguido la medalla de oro son Natureo Rosé 2025, Natureo Negre 2025 y Viña Sol 0,0 2025, distinciones que se completan con cinco medallas de plata en otros vinos sin alcohol de la empresa del Penedès (Barcelona): Natureo Muscat 2025, Natureo Sparkling, Natureo Sparkling Rosé, Sangre de Toro 0,0 Negre 2025 y Sangre de Toro 0,0 Blanc 2025.

De Natureo Rosé 2025, el jurado ha destacado su perfil de frutas rojas, mientras que el Natureo Negre 2025 ha sido valorado por su "expresivo carácter de frutas y especias y por ofrecer en boca una agradable cremosidad que redondea un conjunto muy bien integrado".

Por su parte, Viña Sol 0,0 2025 ha sobresalido por "su intenso carácter cítrico y de frutas exóticas y una sensación global armoniosa y persistente, que le convierte en un blanco sin alcohol especialmente fresco, atractivo y muy versátil".

Según la organización de Mundus Vini Non-Alcoholic 2026, del grupo editorial Meininger, la distribución de medallas entre los distintos países participantes "refleja la creciente competitividad y la madurez de la categoría sin alcohol a nivel global".