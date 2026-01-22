Agro.- UGT expresa su preocupación a Nestlé por los planes de reestructuración a nivel global

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha remitido una carta a la dirección de Recursos Humanos de Nestlé para mostrarle su preocupación ante el anuncio de llevar a cabo planes de reestructuración para recortar 16.000 empleos, la mayoría, en Europa, informa en un comunicado este jueves.

El sindicato ha señalado que el anuncio "parece estar más vinculado al objetivo de aumentar el valor de la compañía para los accionistas de Nestlé, que el de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa a nivel mundial".

Ha afeado que, a pesar de hacer el anuncio en octubre, la empresa no ha ofrecido información adicional a los representantes de los trabajadores.

"Esta inacción solo genera más incertidumbre entre las personas trabajadoras, a quienes se mantienen en la ignorancia, lo que genera una preocupación aún mayor sobre el futuro de sus puestos de trabajo", ha lamentado.

El sindicato ha tildado de "decepcionante" que no se haya proporcionado información esencial ni se haya acordado un calendario de consultas antes de tomar alguna decisión.

NESTLÉ

Fuentes de Nestlé han explicado a Europa Press que la empresa continúa evaluando el impacto de la reducción de personal anunciada, y ha recordado que se aplicará en los próximos dos años.

"La empresa informará a los sindicatos cuando disponga de este análisis y contará con ellos para llevarlo adelante", han añadido.