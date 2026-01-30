Agro.- Unió de Pagesos pide "coherencia" al Govern en la priorización de ayudas agrarias

Archivo - Logo de la última campaña de Unió de Pagesos. - UNIO DE PAGESOS - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha pedido "coherencia" al Departamento de Agricultura de la Generalitat a la hora de esclarecer qué ámbitos priorizar en las líneas de ayudas al sector primario, informa en un comunicado este viernes.

Según el sindicato, la Conselleria pone el foco en explotaciones ecológicas en las ayudas al desarrollo rural, mientras que la dirección general "hace todo lo contrario" y se centra en ayudas a la modernización y para la lucha y mitigación del cambio.

Por ello, reclama al Govern que "no se boicotee al sector desde otra dirección general del propio Departamento" si aprueba un Plan de Acción donde la principal medida son las ayudas al desarrollo rural y a la sostenibilidad para realizar producción ecológica.

Sin embargo, UP valora positivamente otros aspectos relacionados con las ayudas a la producción agraria ecológica, como la mejora del 40% en las ayudas al sector ovino y caprino ecológico.

Ha celebrado que la propuesta de ayudas del Govern "recoge, parcialmente, la propuesta de mejora presentada por el sindicato".