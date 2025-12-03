Agro.- Unió de Pagesos reclama medidas de mercado para dar salida a los cerdos inmovilizados

Varias personas de la UME desinfectan vehiculos, durante la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha pedido medidas de mercado para dar salida a los cerdos con peso comercial que están dentro del radio de inmovilización por el foco de peste porcina africana (PPA), en un comunicado este miércoles.

Entre estas medidas, el sindicato señala que puede haber una ayuda para la retirada y destrucción de los animales o una ayuda para el almacenaje.

El objetivo debe ser "ofrecer una solución a los ganaderos" a los que los mataderos no aceptan más cerdos por las dificultades de darles salida en el mercado.

La organización ha señalado que las 39 granjas ubicadas dentro del radio de 20 kilómetros cuentan con unas 40.000 plazas de engorde, por lo que si no se toman medidas "supondría graves pérdidas económicas" y problemas para seguir la normativa de disponibilidad de espacio.

Además, ha pedido a los gobiernos que continúen trabajando en acuerdos bilaterales para normalizar las exportaciones en el máximo grado posible.