Agro.- UP alerta del alza del gasóleo agrícola por el conflicto en Oriente Medio y reclama medidas

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha alertado sobre el aumento del precio del gasóleo de uso agrícola debido a la situación bélica en Oriente Medio, con un repunte de más del 8% tan sólo durante los cuatro primeros días de conflicto, y ha reclamado al Gobierno de España "medidas urgentes" para frenar esta escalada.

La organización agraria ha mostrado su preocupación ante el hecho de que este encarecimiento "acabe extendiéndose, también, a otras partidas como la energía eléctrica o los fertilizantes de uso agrícola", lo que conllevaría un aumento en costes de producción, informa en un comunicado este jueves.

Por este motivo, reclama al Ejecutivo español que "vele por el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria" para asegurar que los precios que reciba el sector agrario por sus productos compensen adecuadamente estos incrementos.

Al mismo tiempo, Unió de Pagesos, como parte de Unión de Uniones, ha reclamado a Madrid que rebaje los impuestos aplicados al gasóleo agrario, estableciendo un gasóleo profesional agrario con el mínimo impuesto especial armonizado en la Unión Europea y un IVA reducido.

Asimismo, también insta al Ejecutivo a utilizar las herramientas que tenga a su alcance para "garantizar la estabilidad del mercado frente a posibles problemas de suministro".