Agro.- UP exige al Govern retomar las medidas para controlar la expansión del coipú en Girona

Archivo - Ejemplar de coipú - GOVERN - Archivo

GIRONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha exigido al Departamento de Territorio de la Generalitat que retome las medidas de control para evitar la expansión del coipú, principalmente en las comarcas del Alt y el Baix Empordà (Girona), cuyo crecimiento poblacional supone "una amenaza para los cultivos herbáceos, como la colza y el arroz".

Según ha informado en un comunicado este miércoles, desde principios de enero de este año no se han llevado a cabo ninguna de las acciones de captura y control que se habían desplegado entre los años 2023 y 2025 para impedir la propagación de esta especie.

En 2023, y ante las quejas del campesinado por los daños agrícolas registrados, el Govern puso en marcha dos brigadas específicas para el control del coipú, que desde su arranque hasta mayo del 2025 capturaron 3.289 ejemplares.

La organización ha alertado de que, una vez caducó la contratación del servicio, el Govern optó por no renovarla "de forma incomprensible, aduciendo falta de presupuesto".

Ha afirmado que esta respuesta "choca con la necesidad de una planificación de capturas constante y sostenida que defiende la administración" en zonas con poblaciones de coipú más numerosas.