Agro.- UP pide "más recursos" ante la PPA tras extenderse fuera del radio inicial

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha pedido este martes "más recursos" para frenar el avance de la peste porcina africana (PPA) después de que se haya extendido fuera del radio inicial en el entorno de Collserola (Barcelona), con tres positivos en Molins de Rei (2) y Sant Feliu de Llobregat (1).

Ha asegurado que la situación es "preocupante" y ha instado a aplicar todos los medios necesarios para evitar que el brote se extienda más allá de estos municipios, que se han incluido, junto al Papiol, en la zona de alto riesgo, informa el sindicato agrario.

"Es muy importante para el sector que no se escatime en recursos en estos momentos para contener la enfermedad en estos tres nuevos municipios y que se pueda frenar aquí", ha subrayado Saltiveri.