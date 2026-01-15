Agro.- UP presenta alegaciones a 43 proyectos de parques fotovoltaicos y eólicos catalanes en 2025

UP presenta alegaciones a 43 proyectos de parques fotovoltaicos y eólicos catalanes en 2025 - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha presentado alegaciones a 43 proyectos de energías renovables durante 2025, 38 solares y 5 eólicos (dos de estos últimos este enero), con el objetivo de preservar el suelo agrario, según ha informado en un comunicado este jueves.

La organización agraria sostiene que estas iniciativas "no incorporaban toda la información sobre afectaciones agrarias, como prevé la Ley de los espacios agrarios".

En cuanto a los parques solares, las alegaciones corresponden a 36 proyectos que afectan a 492 hectáreas de un total de 100 proyectos que han estado en información pública tramitados por el Govern, y en dos tramitados por el Estado y que suponen 115 hectáreas.

Entre los 36 proyectos del Govern, tres parques están situados en el área metropolitana de Barcelona, 8 en Terres de l'Ebre (Tarragona), 4 en el Camp de Tarragona; 3 en las Comarcas Centrales, 5 en comarcas gerundenses y 14 en la Plana de Lleida, mientras que los dos estatales están en Girona y en la Terra Alta (Tarragona).

En cuanto a los parques eólicos, el sindicato ha entregado alegaciones a cinco de los tramitados por la Generalitat, uno de ellos en el Baix Camp (Tarragona) y cuatro en el Alt Empordà (Girona).