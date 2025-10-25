Publicado 25/10/2025 09:20

Anna Martí (ADR) lamenta que a las mujeres rurales "aún les cuesta más acceder a financiación"

El Parlamento Europeo aborda la emprendeduría femenina en zonas rurales, insulares y ultraperiféricas

La presidenta de la Associació pel desenvolupament rural amb mirada de Dona (ADR), Anna Martí
La presidenta de la Associació pel Desenvolupament Rural amb mirada de Dona (ADR), Anna Martí, ha lamentado que a las mujeres rurales "aún les cuesta más acceder a financiación" que a los hombres.

Lo ha dicho una entrevista de Europa Press tras una propuesta de resolución en el Parlamento Europeo sobre el espíritu empresarial de la mujer en zonas rurales e insulares y en regiones ultraperiféricas, a debate en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Martí ha explicado que son "pocas las mujeres directivas" en empresas agroalimentarias y que el 12% de estas empresas cuenta con una mujer como presidenta del consejo de administración.

EL PLUS DE LA PAC PARA MUJERES

Sí celebra que la política agraria común (PAC) ofrezca un plus a las mujeres que se incorporan al sector: "Está bien y, al final, es para equilibrar un poco lo que se había hecho mal hasta el momento".

De todos modos, ha advertido de que este plus y las ayudas que pueda haber en el futuro deben incorporar también a las mujeres de 40-55 años, ya que ellas no pueden emprender en el mundo rural "si no pueden tener ninguna financiación ni ayuda".

MARÍA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ

En declaraciones a Europa Press, la directiva de 'Yelloh! Village Alfacs' en Alcanar (Tarragona) María Fernanda García Rodríguez ha afirmado que las dificultades de acceso a la financiación afectan a las mujeres pero no solo a ellas, sino a todo el mundo rural, que "está negativamente discriminado".

Ha añadido que las mujeres históricamente "se han visto en papeles secundarios" en las empresas españolas, y que no tienen la proyección que les correspondería.

"Las mujeres tienen un papel secundario en cuanto a su progresión. Su rol no está suficientemente reconocido y su posición no está debidamente garantizada. La culpa no es de la administración; es una cuestión de valores. Hay que dirigirse al origen", ha añadido.

EL INFORME ANTE EL PE

El borrador del informe, que podría votarse en comisión en enero y aún no tiene fecha para debatirse en el pleno, dice que "las mujeres rurales se ven afectadas de manera desproporcionada" por la falta de acceso a financiación, guarderías asequibles, buenas conexiones de transporte, infraestructuras digitales y apoyos sensibles al género.

También constata que la brecha salarial de género y las cargas tradicionales que persisten en contextos urbanos "a menudo se magnifican en las zonas rurales".

El texto, cuya ponente es la eurodiputada polaca Elzbieta Katarzyna Lukacijewska, insta a los Estados miembros a garantizar que la educación incluya competencias digitales y materias STEM.

También aplaude a las comunidades que adoptan la agricultura local dirigida por mujeres y la artesanía tradicional como la que fomentan las asociaciones locales de amas de casa, los monumentos y los museos.

AGRICULTURA

La propuesta destaca la necesidad de promover la visibilidad, el reconocimiento y la valoración de la contribución de las mujeres a la agricultura, incluidas las explotaciones agrícolas familiares.

Además, pide la igualdad hombre-mujer en el acceso a la tierra, a los fondos de la PAC, a los servicios de asesoramiento, al apoyo a la innovación y a los derechos de sucesión, y reclama adoptar medidas de apoyo a las jóvenes agricultoras.

