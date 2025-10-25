Anna Martí (ADR) lamenta que a las mujeres rurales "aún les cuesta más acceder a financiación"

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació pel Desenvolupament Rural amb mirada de Dona (ADR), Anna Martí, ha lamentado que a las mujeres rurales "aún les cuesta más acceder a financiación" que a los hombres.

Lo ha dicho una entrevista de Europa Press tras una propuesta de resolución en el Parlamento Europeo sobre el espíritu empresarial de la mujer en zonas rurales e insulares y en regiones ultraperiféricas, a debate en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Martí ha explicado que son "pocas las mujeres directivas" en empresas agroalimentarias y que el 12% de estas empresas cuenta con una mujer como presidenta del consejo de administración.

EL PLUS DE LA PAC PARA MUJERES

Sí celebra que la política agraria común (PAC) ofrezca un plus a las mujeres que se incorporan al sector: "Está bien y, al final, es para equilibrar un poco lo que se había hecho mal hasta el momento".

De todos modos, ha advertido de que este plus y las ayudas que pueda haber en el futuro deben incorporar también a las mujeres de 40-55 años, ya que ellas no pueden emprender en el mundo rural "si no pueden tener ninguna financiación ni ayuda".

MARÍA FERNANDA GARCÍA RODRÍGUEZ

En declaraciones a Europa Press, la directiva de 'Yelloh! Village Alfacs' en Alcanar (Tarragona) María Fernanda García Rodríguez ha afirmado que las dificultades de acceso a la financiación afectan a las mujeres pero no solo a ellas, sino a todo el mundo rural, que "está negativamente discriminado".

Ha añadido que las mujeres históricamente "se han visto en papeles secundarios" en las empresas españolas, y que no tienen la proyección que les correspondería.

"Las mujeres tienen un papel secundario en cuanto a su progresión. Su rol no está suficientemente reconocido y su posición no está debidamente garantizada. La culpa no es de la administración; es una cuestión de valores. Hay que dirigirse al origen", ha añadido.

EL INFORME ANTE EL PE

El borrador del informe, que podría votarse en comisión en enero y aún no tiene fecha para debatirse en el pleno, dice que "las mujeres rurales se ven afectadas de manera desproporcionada" por la falta de acceso a financiación, guarderías asequibles, buenas conexiones de transporte, infraestructuras digitales y apoyos sensibles al género.

También constata que la brecha salarial de género y las cargas tradicionales que persisten en contextos urbanos "a menudo se magnifican en las zonas rurales".

El texto, cuya ponente es la eurodiputada polaca Elzbieta Katarzyna Lukacijewska, insta a los Estados miembros a garantizar que la educación incluya competencias digitales y materias STEM.

También aplaude a las comunidades que adoptan la agricultura local dirigida por mujeres y la artesanía tradicional como la que fomentan las asociaciones locales de amas de casa, los monumentos y los museos.

AGRICULTURA

La propuesta destaca la necesidad de promover la visibilidad, el reconocimiento y la valoración de la contribución de las mujeres a la agricultura, incluidas las explotaciones agrícolas familiares.

Además, pide la igualdad hombre-mujer en el acceso a la tierra, a los fondos de la PAC, a los servicios de asesoramiento, al apoyo a la innovación y a los derechos de sucesión, y reclama adoptar medidas de apoyo a las jóvenes agricultoras.