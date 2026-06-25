Asaja luchará por mantener el precio de la uva en la Ribera del Duero en Burgos y Valladolid

Reunión de Asaja en Peñafiel (Valladolid) para abordar el precio de la uva en la Ribera del Duero. - ASAJA

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Burgos y Valladolid han asegurado que lucharán por mantener el precio de la uva en la Ribera del Duero en ambas provincias ante la posibilidad de una bajada significativa del precio de la uva.

El presidente de Asaja Burgos, David Martínez, y su homólogo de Valladolid, Juan Ramón Alonso, han mantenido una reunión en la localidad vallisoletana de Peñafiel junto con los representantes de viñedo de ambas organizaciones.

Así, la organización agraria ha explicado que, ante la posibilidad de una bajada significativa del precio, trabajarán por unos precios de la uva que permitan a los viticultores de esta Denominación de Origen mantener unos parámetros de calidad acordes con el prestigio de los vinos de esta marca de calidad.

"Las bodegas tienen que ser conscientes, de que poner en riesgo la viabilidad económica de los viticultores, repercutiría negativamente a la hora de mantener el prestigio y el futuro de la Denominación de Origen Ribera de Duero", ha señalado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la reunión mantenida en Peñafiel, ambas organizaciones elaborarán un documento que trasladarán a las administraciones competentes.

Asaja considera que, tanto el Consejo Regulador de Ribera de Duero como el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León, tienen que ayudar a encontrar mecanismos que ayuden a estabilizar el precio de la uva y así poder mantener la calidad de los vinos.

EXCESO DE PLANTACIONES

La organización agraria ha señalado que se necesita equilibrar la oferta y demanda de uva, "la cual se ha visto comprometida debido al exceso de plantaciones autorizadas durante los últimos años".

En esta línea, ha asegurado que, ante medidas coyunturales para la próxima vendimia como reducción del potencial productivo --rebajado un 10 por ciento, hasta 6.300 hectáreas--, Asaja exige otras como reducciones correlativas en el porcentaje de extracción de mostos.

De esa manera, poniendo de su parte tanto sector productor como elaborador, espera que se pueda garantizar la estabilidad del precio de la uva y la rentabilidad del viñedo, "ya que sin ella se ve difícil poder mantener los estándares de calidad propios de una de las denominaciones con más prestigio".

A nivel estructural, se plantean además, medidas como una vendimia en verde atractiva para el viticultor, destinar vino excedentario a la producción de alcohol u otros subproductos. También se proponen medidas drásticas como el arranque incentivado así como conseguir equidad entre la parte productora y la elaboradora dentro del Consejo Regulador.

En esta primera reunión se ha asumido el compromiso de invitar a Asaja Soria para la siguiente y mantenerla periódicamente con los objetivos marcados de mantener el prestigio de los vinos amparados en la Denominación así como mantener la rentabilidad económica de los viticultores. "No se entendería el uno sin el otro", ha añadido la organización.