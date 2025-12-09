Asaja Málaga se moviliza en Bruselas el día 18 para defender la situación del sector agrario ante los recortes

Archivo - Imagen de archivo de una movilización de agricultores. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jovenes Agricultores y Ganaderos, Asaja Málaga, tiene previsto participar el próximo 18 de diciembre en la manifestación paneuropea convocada en Bruselas por Copa-Cogeca, donde se espera la presencia de más de 10.000 agricultores de organizaciones agrarias de toda Europa. La movilización critica el enfoque de la Unión Europea hacia la agricultura, "que consideramos engañoso y perjudicial para la sostenibilidad de las explotaciones, la seguridad alimentaria y la economía rural", señalan.

En un comunicado, Asaja Málaga recoge que España recibe actualmente 47.724 millones de euros del periodo 2023-2027 en el marco del Plan Estratégico de la PAC. La propuesta de la Comisión Europea para 2028-2034 fija un total de 37.235 millones, "lo que supone un recorte absoluto de 10.488 millones de euros, equivalente al 21,98%".

Y añaden que, además, "se plantea la desaparición de los dos pilares tradicionales, con la fusión de Feaga y Feader y la mezcla de fondos regionales, ayudas agrícolas y partidas para migración, sin garantizar el 100% del presupuesto de la PAC para la agricultura. Cada Estado miembro podría tener que aportar fondos propios para cubrir necesidades, generando desigualdades en el mercado interno.

"A esta situación se suma una política comercial de la Unión Europea intolerable e injusta para la agricultura, que permite la entrada de productos de terceros países sin exigir las mismas normas ambientales, laborales y fitosanitarias que se imponen a los productores comunitarios, lo que provoca una clara competencia desleal y un deterioro de la rentabilidad de las explotaciones", exponen.

La jornada de movilización coincide con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Brasil para la firma del acuerdo con Mercosur y con la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el futuro presupuesto europeo.

"Asaja Málaga exigirá políticas agrarias coherentes, una PAC sólida y bien financiada, normas comerciales justas y una regulación que permita la iniciativa de los agricultores y ganaderos", concluyen.