La Audiencia de Barcelona avala el etiquetado de productos de Heura frente a entidades cárnicas

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BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha resuelto el recurso de apelación del procedimiento iniciado en 2022 por 6 organizaciones del sector cárnico contra la empresa de alimentos veganos Heura Foods, y avala que pueda etiquetarlos como "burguers, chorizo, salchichas o similar", según la sentencia avanzada por 'La Vanguardia' y consultada por Europa Press.

El tribunal revoca parte de la sentencia de primera instancia y desestima la mayoría de actos de competencia desleal denunciados por las 6 interprofesionales (Interporc, Provacuno, Interovic, Asici, Avianza e Intercun).

Sostiene que, junto a la denominación usada por Heura, en un lugar destacado del envase se indica el carácter '100% vegetal' de los productos, y que las imágenes pictográficas son de animales pero aparecen exclamando 'Wow, 100% vegetal'.

Además, argumenta que los estudios de mercado sobre conocimiento y percepción de los consumidores de este tipo de productos corroboran que "el consumidor medio distingue" cuando adquiere un producto vegetal o un producto animal, aunque compartan en parte su denominación.

Sostiene que no hay una prohibición general de usar términos asociados a productos cárnicos a otros distintos (como los de origen vegetal), a diferencia de los productos lácteos como la leche, nata, mantequilla, queso o yogur (el Reglamento de la UE los reserva solo para productos de origen animal, de forma que no puedan usarse para comercializar productos puramente vegetales).

"No existe una reserva de denominación en relación con los términos 'burguer', 'chorizo' o 'salchicha' que utiliza Heura en sus envases", concluye el tribunal.

LONA PUBLICITARIA

El tribunal sí estima en parte el recurso de las entidades cárnicas sobre una campaña publicitaria de Heura: el despliegue de una lona en 2020 en Madrid con la leyenda 'Una hamburguesa de carne contamina más que tu coche'.

La parte demandante alegó que esta campaña y otras afirmaciones de Heura sobre la industria cárnica en redes sociales "no son ciertas ni exactas y que, debido a su descontextualización, llevan a engaño de los consumidores".

El tribunal considera que el mensaje de la lona "constituye un acto de competencia desleal por publicidad engañosa", pero coincide con el criterio de la jueza de instancia en cuanto a mensajes en redes sociales al entender que Heura se hizo eco de estudios con opiniones de expertos sobre ventajas e inconvenientes de diferentes tipos de alimentos.