El Gobierno confirma 6 casos de peste porcina en jabalíes en el entorno de Collserola (Barcelona)

El teniente coronel de la UME, Joaquín Núñez (i), junto al delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto (c), tras la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina. - David Zorrakino - Europa Press

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha cifrado en seis los casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes muertos que han sido hallados en el entorno de Collserola (Barcelona), según los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este martes ante el Centro de Fauna de Torreferrussa, ubicado en el término municipal de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), donde se ha establecido el centro de control que cuenta con Agents Rurals, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil, así como las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Prieto ha afirmado que Catalunya pidió desde el "minuto cero" el apoyo de la UME, que inicialmente movilizó a un centenar de efectivos que ahora se han ampliado hasta más de 150, trasladados con 25 vehículos para tratar de localizar cadáveres de animales durante el día, extraerlos de forma biológicamente segura y ofrecer apoyo con drones con visión nocturna y térmica.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)