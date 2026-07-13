AVA pide al Gobierno ampliar el plazo de solicitud de ayudas de fertilizantes por la guerra en Oriente Medio

Archivo - AVA-ASAJA pide al Gobierno ampliar el plazo de solicitud de las ayudas de fertilizantes - AVA-ASAJA - Archivo

VALENCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) solicita formalmente al Ministerio de Agricultura que amplíe, del 27 de julio al 30 de septiembre, el plazo de solicitud de las ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes con motivo de la guerra en Oriente Medio.

La organización considera que el periodo establecido por el Gobierno, de apenas 15 días, "va a resultar insuficiente para remitir todos los trámites -solo por medios electrónicos- de los agricultores y ganaderos, entre otras razones, por abrirse la convocatoria en pleno verano, por las dudas sin resolver en diferentes casuísticas, por solaparse con la tramitación de otras líneas de ayudas y dado el desconocimiento generalizado sobre los procesos digitales que caracteriza a este colectivo tan envejecido".

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo del Ministerio, publicó un primer listado de un total de 424.593 beneficiarios de las referidas ayudas que, a juicio de AVA, "son insuficientes, pero bien recibidas, porque compensarán parte de las pérdidas derivadas del encarecimiento de este insumo sin el cual no habría un adecuado desarrollo de la actividad agropecuaria".

Sin embargo, el plazo de solicitud, que termina el 27 de julio, "amenaza con dejar fuera a miles de beneficiarios", advierte. Como una de las principales causas, señala que esta convocatoria coincide con el periodo estival, donde se concentran las vacaciones de los técnicos.

Paralelamente, desde la organización agraria se han remitido al FEGA consultas ante diferentes casuísticas, "sin recibir respuesta a fecha de hoy".

En el caso de la Comunitat Valenciana, AVA destaca la dificultad añadida que implica el elevado envejecimiento de la población agraria, "con una edad media superior a 65 años y un desconocimiento general de la tramitación por medios digitales", y el solapamiento de esta convocatoria con otras líneas de ayudas aprobadas por la Generalitat, como las ayudas dirigidas a los agricultores de las zonas H1 y H2 de la huerta de Valencia para compensar las limitaciones añadidas que soportan, las ayudas para la replantación de cultivos permanentes dañados por la dana y las ayudas destinadas a inversiones en modernización y mejora de explotaciones agrarias.

OFRECE ASESORAMIENTO

Tras las pertinentes gestiones con el FEGA, la entidad agraria puede presentar de forma telemática la declaración responsable, en representación de los asociados, que la administración requiere para abonar esta ayuda. En el caso de las personas jurídicas --tienen la obligación de relacionarse con la Administración por medios digitales-- AVA ofrece su asesoramiento para el correcto envío de la declaración responsable. La cuantía es 38,33 euros por hectárea en secano y 92,5 euros por hectárea en regadío.

Los beneficiarios que no estén de acuerdo con los datos aparecidos en el primer listado deben comunicar una subsanación en la web del FEGA, que también facilita la asociación agraria. Los beneficiarios deben tener al menos una factura de compra de abonos a partir del 1 de marzo de 2026. Las personas que no figuran en el primer listado no deben hacer ninguna gestión hasta que se publique el último listado y, en caso de no aparecer en ninguno, entonces tendrían que presentar un recurso.