Canarias prevé entregar 75.000 plantas de piña a agricultores de El Hierro para facilitar su recuperación

El Gobierno prevé la entrega de 75.000 plantas de piña a agricultores de El Hierro para facilitar su recuperación - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

VALVERDE (EL HIERRO), 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias prevé realizar la entrega de 75.000 plantas de piña a la SAT Frutas de El Hierro para la renovación de las plantaciones en el marco del plan de recuperación de este cultivo que desarrolla junto al Ayuntamiento de La Frontera, el Cabildo y los productores de la isla.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha supervisado este lunes la entrega de 22.911 plantas de piña. A esta cuantía se sumarán otras 22.911 unidades que se distribuirán el viernes a la Cooperativa del Campo La Frontera, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.

Este reparto de 45.822 plantas de piña tropical de la variedad Roja Española se completará en septiembre con la entrega de una nueva remesa de 29.190 unidades, con lo que se prevé facilitar un total de 75.000 unidades distribuidas por la empresa Cultesa, dedicada a la obtención de material vegetal previamente seleccionado mediante técnicas de multiplicación in vitro. La medida, concreta el Gobierno en una nota, supondrá una inversión total de 150.000 euros.

RECUPERACIÓN DE PRODUCCIÓN

La acción forma parte del protocolo para la recuperación de la producción de piña tropical en El Hierro, proyecto que ha supuesto una inversión superior a 1,4 millones de euros por parte del Ejecutivo regional y que se articula en distintas medidas dirigidas a afrontar las dificultades que han provocado la merma de producción en los últimos años y avanzar hacia un cultivo --fundamental para la economía, el paisaje y la identidad de El Hierro-- más competitivo, según ha detallado el consejero del área, Narvay Quintero.

El gerente de la SAT Frutas de El Hierro, Pablo Carmona, ha recordado que, durante el último lustro, el cultivo ha sufrido una merma del rendimiento cercana al 70%. No obstante, ha destacado que, en el marco del proyecto de recuperación, ya se está trabajando con cerca de 20.000 plantas, lo que habría devuelto "la ilusión" a los agricultores y agricultoras ante las expectativas de producción. Según explicó, esta evolución permitirá recuperar a productores que habían dejado de cultivar piña y favorecer el regreso de otros que, ante las dificultades de los últimos años, habían optado por producciones alternativas, como el aguacate o la pitaya.

El material suministrado a la SAT Frutas de El Hierro se plantará en una parcela cedida por el Cabildo insular a los agricultores para realizar un análisis y seguimiento técnico del cultivo en colaboración con los productores y el Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura. Por otra parte, las unidades destinadas a la Sociedad Cooperativa Campo de La Frontera se redistribuirán entre agricultores y agricultoras para observar el desarrollo del cultivo en diferentes condiciones y métodos de trabajo. De esta manera, el objetivo final de esta actuación es poder seleccionar los plantones con las mejores cualidades para su producción y comercialización.

SOBRE EL PLAN

Los principales actuaciones de dicho de plan de recuperación del cultivo han estado orientadas a la selección, caracterización, evaluación y multiplicación del material vegetal saneado con mejores condiciones de adaptación, el control biológico y biotecnológico de la cochinilla (Dysmicoccus brevipes), la principal plaga que afecta al cultivo, y el análisis de parámetros microbiológicos y químicos del suelo para mejorar su salud y las condiciones de producción, trabajos dirigidos por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y el Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura, y centrados en analizar los factores que han provocado la pérdida de rendimiento de las plantaciones y buscar soluciones a esta situación.

A estas acciones se suman, entre otras, el apoyo económico a la Sociedad Cooperativa Campo de La Frontera y la SAT Frutas de El Hierro, por valor de 444.886 euros distribuidos en ayudas directas, así como la autorización excepcional del uso de productos formulados a base de metam sodio para la desinfección de los suelos, el respaldo a proyectos de investigación e innovación como GO-Trazcan y la incorporación al POSEI, para la campaña 2026, de una ayuda mínima por hectárea con independencia de la comercialización alcanzada para esta producción local.