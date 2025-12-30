Cataluña pide "prudencia" aunque el IRB descarte que el brote de PPA no provenga del Irta-CReSA

Ordeig pide "prudencia" aunque el IRB descarte que el brote de PPA no provenga del Irta-CReSA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido "prudencia" este martes a la hora de esclarecer el origen de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña pese a que el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) haya descartado que su secuenciación genómica coincida con las muestras con las que trabaja el Irta-CReSA, a la espera de lo que concluya el Ministerio.

Lo ha dicho en una rueda de prensa, el día después de anunciarse dos nuevos casos del virus que ascienden la cifra total a 29 y no sin antes tener unas palabras para el empresario y presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carles Vilarrubí, fallecido el domingo a los 71 años, cuyo funeral se celebra este martes.

El profesor de investigación ICREA afiliado al IRB y al Barcelona Supercomputing Center (BSC), Toni Gabaldón, ha asegurado que las 17 muestras de PPA analizadas con las que trabajaba el Irta-CReSA no coinciden con el brote hallado en el entorno de Collserola (Barcelona), que correspondería a un nuevo subtipo: el número 29.

"El informe del IRB, pendiente de confirmación oficial del Ministerio, sostiene que la secuenciación genómica del Irta-CReSA no coincide con la de los jabalíes muertos", ha destacado Ordeig.

A la espera de lo que concluya el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), considerado de referencia a nivel estatal en este ámbito, ha remarcado que "laboratorio oficial hay uno y es muy importante respetarlo", por lo que ha instado a no tomar los resultados del IRB como los definitivos y concluyentes.

HIPÓTESIS DEL ORIGEN

La PPA no se transmite por el aire ni requiere contacto directo o exposición continuada a material contaminado, por lo que en base a la experiencia internacional, la Conselleria apunta que la hipótesis más plausible es que la introducción del virus se haya dado a través de material contaminado, especialmente de alimentos de origen porcino, una vía considerada probable en otros brotes en Europa.

El Govern sigue trabajando con el objetivo de contener el brote de PPA en el primer radio de 6 kilómetros con más de 400 efectivos desplegados sobre el terreno, y tras haber analizado hasta el momento 533 jabalíes, de los cuales 29 han resultado positivos por PPA, confirmados por el laboratorio de referencia del Ministerio.

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

Sobre la dermatosis nodular contagiosa (DNC), el conseller Ordeig ha recordado que ya se han levantado de las restricciones en Cassà de la Selva (Girona) y que el 8 de enero hará lo propio en Castelló d'Empúries (Girona), excepto una parte del territorio que se encuentra en el radio de Francia, donde "se mantendrán restricciones por los focos que están saliendo" en ese país.

Ha anunciado que entre este martes y el miércoles se efectuará el pago de 4,8 millones de euros de indemnizaciones por la DNC en beneficio de 13 explotaciones y que faltará pagar durante el mes de enero 1,5 millones de 4 explotaciones pendientes.

SACRIFICIO AVIAR

En paralelo, se continúa con el sacrificio de la explotación de la granja de gallinas de Bellpuig (Lleida) "con toda normalidad", ha asegurado el conseller.

"La profesionalidad de las instalaciones, del sector y del ganadero nos está facilitando la contención y las granjas analizadas en un radio de 10 kilómetros han dado todas negativo", ha celebrado Ordeig, quien ha añadido que si pasados los 30 días no hay ningún positivo, se levantarán las restricciones.