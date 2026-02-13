Catalunya abona 18,6 millones en ayudas de la PAC 2025 a ganaderos y agricultores

Las ayudas han beneficiado a un total de 14.545 personas. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha hecho efectivo este viernes el pago de 18.583.546 euros de las ayudas directas contempladas para el sector agrícola y ganadero en el marco de la Política Agraria Común (PAC) 2025, ha informado este viernes en un comunicado.

Las ayudan han beneficiado a un total de 14.545 personas, y se han distribuido en 5.727.464 euros para el sector agrícola, con 12.663 beneficiarios, y 12.856.082 euros para la ganadería bovina, con 1.882 beneficiarios.

El pago supone el 90% del importe de las ayudas asociadas agrícolas, que incluyen la producción de frutos secos en áreas en riesgo de desertificación, el cultivo de arroz, la producción de legumbres y semillas o el cultivo de tomate, entre otros, así como las del sector bovino, tanto para la producción sostenible de leche como la ganadería extensiva de la carne.

Según el departamento, esta convocatoria de ayudas forman parte del primer pilar de la PAC, destinados a atender sectores específicos con un riesgo de disminución o abandono de la producción, y están financiados en su totalidad por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).

La resolución de las ayudas se hará pública a partir del 16 de febrero, y al día siguiente comenzará el período de presentación recursos por un periodo un mes.