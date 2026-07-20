Catalunya destina 3,8 millones a explotaciones afectadas por temporales en el Ebre (Tarragona)

Explotaciones agrícolas - GENERALITAT

TARRAGONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha destinado 3,79 millones de euros a recuperar el potencial productivo de las explotaciones agrarias afectadas por los temporales del 28 de septiembre de 2025 y la Dana Alice en las Terres de l'Ebre (Tarragona), informa en un comunicado este lunes.

Las ayudas se pueden solicitar entre el 18 de julio y el 7 de agosto y pueden pedirlas los titulares de las explotaciones que hayan sufrido daños en el potencial productivo en las zonas delimitadas por la Conselleria.

La finalidad es facilitar la restitución de la capacidad productiva de las explotaciones afectadas mediante actuaciones de limpieza, eliminación de piedras, nivelamiento, movimiento de tierras, restitución de terrazas, aportación de tierra vegetal o reposición de animales muertos.