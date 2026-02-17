Catalunya extiende a 15 municipios y un enclave de Barcelona la zona de alto riesgo por la PPA

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Govern eleva a 15 los municipios incluidos en la zona de alto riesgo por el brote de la peste porcina africana (PPA), e incluye también un enclave de la ciudad de Barcelona, perteneciente al barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Así lo ha explicado el conseller este martes en una rueda de prensa junto a la directora general de Agricultura, Cristina Massot, después de que el Ministerio de Agricultura haya avanzado que se han detectado 7 nuevos casos de PPA, uno de ellos fuera del radio inicial, en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el otro nuevo municipio incluido en la zona de alto riesgo.

Ordeig también ha informado sobre un cambio de estrategia, que hasta ahora estaba centrada en la contención del virus y la eliminación de los jabalíes en la zona de alto riesgo, y que a partir de ahora se basará también en "la reducción drástica y urgente de todos los jabalíes en el perímetro de 20 kilómetros", incluyéndose así ahora también la zona de bajo riesgo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)