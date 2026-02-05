COAG cifra en más de 50.000 toneladas de aceite perdidas en la provincia de Jaén a causa de la cadena de borrascas

Olivares con la aceituna caída en el suelo - COAG

JAÉN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias de las últimas semanas, unidas a los temporales de viento y lluvia que están afectando a la provincia de Jaén pueden haber causado ya la pérdida de unas 50.000 toneladas de aceite debido a la aceituna que no se ha podido recoger.

Así lo ha apuntado COAG que ha extrapolado las pérdidas a unos 200 millones de euros, solo en producción, sin incluir deterioros de infraestructuras, cárcavas, o plantaciones.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, h explicado en un comunicado que la lluvia ha retrasado la recogida de la cosecha, especialmente en zonas como la Campiña, donde los suelos, encharcados por la lluvia hacía difícil o imposible recogerla.

Los datos pueden varias según evoluciones el tiempo, pero se estima que aún queda por recoger un tercio de la cosecha de aceituna, y que de ese tercio se habría perdido "un 40% o un 50% de la producción".

Por zonas, la de la campiña es la que presenta peores datos, ya que se empezó tarde y hay explotaciones que no han podido ni empezar la recolección. En localidades como Fuerte del Rey queda sin recoger un 60 por ciento de la cosecha y de esa, como mínimo, un 20 por ciento se ha perdido.

Entre un 20% y un 30% de la aceituna queda por recoger en la zona de Andújar. Donde además, los olivares que pegan al río pueden sufrir daños por el exceso de humedad. Hay olivos de superintensivo que están totalmente tapados por el agua, y "si eso se prolonga puede daños irreversibles en las plantas".

En la zona de Porcuna queda alrededor de un 30 por ciento de cosecha por recoger, y aunque es difícil de valorar, según el olivarero de secano, Mariano de la Rosa, "prácticamente toda la aceituna que quedaba está en el suelo".

Ahora se trata de ver si ese fruto se pudre, se lo llevan las escorrentías, se queda en la hierba que crece rápidamente, o se queda incrustada en el barro. Condicionantes que hacen prever que "como mínimo un diez por ciento se vaya a perder". A ello se le suma el tornado que pasó hace unos días y que "ha arrancado olivos y tirado toda la aceituna al suelo".

En la zona de la Loma, una de las mayores productoras de la provincia, hay alrededor de un tercio de la aceituna sin coger y podría darse por perdida un 20% de esa aceituna.

Ángel Peña, olivarero de la zona, ha apuntado que hay olivares donde el río los ha inundado, en otros han crecido la hierba y allí es imposible coger la aceituna que haya caído, y luego está la que acabe pegada en el barro y se seque cuando salga el sol.

En la parte de Mágina norte, en explotaciones de Torres, Jimena, Albanchez, Bedmar, Garcíez, o las Escuelas, queda por recoger aproximadamente un 25% de la cosecha y mucha de ella se encuentra debajo del agua, o del árbol en el suelo. Allí también el viento ha arrancado olivos. Nicolás Moya, olivarero de la zona, asegura que lo que más daño ha hecho ha sido el aire.

Mejor situación presentan explotaciones de Jimena donde la mayoría de la cosecha se recogió en noviembre, e incluso alguna en octubre. Allí restará sólo entre un 10% y un 15% de aceituna por recoger.

Otra variable a tener en cuenta es que cada vez más, ante la falta de mano de obra o el envejecimiento de los olivareros, se acude a empresas de servicios para recoger la aceituna, por lo que cuando deje de llover, tendrán que esperar su turno para que estas empresas se las recojan.

Por otro lado, los ganaderos trashumantes de la provincia de Jaén, de la Sierra de Segura, que en estos meses se encuentra en Sierra Morena, están viendo "cómo se están muriendo sus corderos recién nacidos a causa del frío y la lluvia".

Antonio Punzano, ganadero trashumante y responsable de ovino de COAG Andalucía, ha asegurado que en la provincia están perdiendo entre 40 y 70 corderos por explotación, algunos de ellos un centenar, estimando las pérdidas de corderos en un diez por ciento.