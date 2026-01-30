La Consejo Regulador DOP 'Cava' abre el proceso electoral para la renovación de sus órganos de gobierno

Archivo - Botella de Cava Via de la Plata - CEDIDA - Archivo

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 'Cava' ha acordado la apertura del proceso electoral para la renovación de sus órganos de gobierno.

Cabe destacar que el ámbito geográfico de la DOP 'Cava' incluye, además de Cataluña, otras comunidades autónomas, entre ellas el término municipal de la localidad pacense de Almendralejo.

La decisión fue adoptada en el pleno celebrado el pasado 12 de enero en Vilafranca del Penedès (Barcelona) y publicada en el BOE, y el calendario electoral establece la celebración de las votaciones el 7 de mayo de 2026 y la constitución del nuevo pleno y el nombramiento de la presidencia el 11 de junio de 2026.

Todas estas cuestiones pueden consultarse con más detalle en la página web del consejo regulador de la DOP 'Cava', y además, en el caso de Extremadura, es posible consultar los censos, en la Estación Enológica de Almendralejo.

También se puede consultar en las dependencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en Mérida, en concreto, en el Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Con respecto a los censos provisionales, es posible presentar reclamaciones hasta el 5 de febrero.

Destaca la Junta de Extremadudra en nota de prensa que con esta convocatoria se "garantiza la participación de todos los operadores en el marco de una gestión transparente y representativa" de la Denominación de Origen Protegida 'Cava'.