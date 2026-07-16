Detectados 4 casos positivos de PPA en Cataluña dentro de la zona de alto riesgo

Jabalí - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 4 casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya la última semana, todos en la zona delimitada de alto riesgo.

Tres de los positivos han sido en Barcelona y uno en Cerdanyola del Vallès, informa la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.

De las 433 muestras analizadas en los últimos 7 días, cuatro han sido positivas, lo que sitúa en un 0,90% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 368 los animales infectados desde el inicio del brote.