Economía-COAG Mujer trasladará al Ministerio propuestas para mejorar la titularidad compartida en explotaciones agrarias

COAG Mujer trasladará al Ministerio propuestas para mejorar la titularidad compartida en las explotaciones agrarias - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

COAG Mujer celebró esta semana en la pedanía de El Mirador, en San Javier, una jornada informativa para analizar la situación de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias familiares, una figura que permite reconocer legalmente el trabajo de ambos miembros de la explotación y garantizarles los mismos derechos y responsabilidades.

Durante el encuentro se puso de relieve que la titularidad compartida ha supuesto "un importante avance" para las mujeres rurales, al facilitarles el acceso a derechos propios como la cotización a la Seguridad Social, la percepción de ayudas y subvenciones, la participación en la gestión de la explotación y un mayor reconocimiento profesional y económico.

Asimismo, COAG Mujer avanzó que las conclusiones del estudio elaborado sobre esta materia servirán de base para formular propuestas que serán trasladadas al Ministerio de Agricultura con el objetivo de seguir impulsando esta herramienta y facilitar su implantación.

La jornada contó con la participación de la directora general de Política Agraria Común de la Consejería de Agricultura, Ana García Anciones; el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de San Javier, Sergio Martínez Ros; el presidente regional de COAG, José Miguel Marín; el presidente local de la organización, Emilio Martínez, y la responsable del Área de la Mujer de COAG Región de Murcia, Esperanza Ramírez.

Por su parte, el concejal de Agricultura de San Javier aseguró que el Ayuntamiento "seguirá apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan a fortalecer el sector agrícola y a avanzar en la igualdad de oportunidades, dando visibilidad y reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las mujeres en el campo".