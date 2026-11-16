Economía-La Unión denunciará a almazaras que descuenten o retrasen el pago del 12% de producción de aceitunas entregadas

Archivo - Una persona recolecta aceitunas - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Extremadura ha asegurado que denunciará a toda almazara que descuente o retrase el pago del 12% de la producción de aceitunas entregadas por los productores.

Así, ha recordado que el 6 de noviembre el Ministerio de Agricultura publicaba una resolución por la que determinaba que cada almazara tenía la obligación de retener almacenado el 12% de la producción de aceite de oliva declarada a partir del 1 de noviembre.

Una norma que se aprobaba con el ánimo de retirar parte del aceite producido con el fin de no colapsar el mercado ante el inicio de una campaña de producción de gran volumen, ha señalado La Unión en nota de prensa.

Así, la organización ha señalado que la obligación de retener esta cantidad no afecta al productor, sino que es la Almazara la que tiene que mantener este porcentaje de aceite en sus instalaciones hasta el próximo 1 de septiembre de 2027.

"Por este motivo no es legal la práctica que están promoviendo algunas almazaras de querer aplazar el pago del 12% de la aceituna entregada por los productores a dichas almazaras", ha asegurado.

La Ley de mejora de la cadena alimentaria y la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad establecen que las aceitunas entregadas en una almazara deberán ser pagadas íntegramente en el plazo de 30 días, al ser un producto perecedero y, por este motivo, cualquier almazara que pretenda descontar o retrasar el pago del 12% de la aceituna entregada "estará incumpliendo la ley y podrá ser denunciado por este incumplimiento".

En este sentido, La Unión Extremadura ha asegurado que no va a permitir que una norma que establece un compromiso a las almazaras se convierta en "una carga a los productores", que son además los que "van a sufrir la bajada prevista de los precios de las aceitunas esta campaña".

"Seguimos insistiendo que la medida aprobada por el ministerio de retener el 12% de la producción no va a tener apenas repercusión en el mercado si la misma no se acompaña con la aprobación de cláusulas de salvaguardia a las importaciones de aceite de países terceros, principalmente del norte de África, si lo que retienes en España se cubre con importaciones, la medida no afectará en absoluto al mercado y los precios de las aceitunas seguirá bajando a los productores", ha asegurado.