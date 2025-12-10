El Govern prevé reducir a la mitad la población de jabalíes, que cifra en 125.000

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Govern constituirá una Taula del Senglar de Catalunya, que tendrá el objetivo de reducir a la mitad la población de 125.000 jabalíes que calcula que hay en Catalunya.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a la prensa para actualizar el estado del brote de peste porcina africana (PPA), en las que ha añadido que esta mesa será del mismo tipo de la que se creó en Collserola (Barcelona) y que permitió reducir la población a la mitad en la zona.

Será un espacio de "gobernanza con las diferentes administraciones públicas" y colectivos de los diferentes territorios, entre los que estarán los cazadores.

Ordeig ha detallado que esta cifra de jabalíes es la que hay en invierno, antes de la época de cría, y que en verano puede alcanzar los 180.000 individuos.

Asimismo, ha señalado que se crearán ayudas para aumentar los puntos logísticos para gestionar la carne de caza y para actualizar los nuevos.

GRANJAS

Ordeig ha señalado que todas las PCR realizadas en las 16 granjas fuera del radio de 20 kilómetros desde el primer foco pero en municipios que están dentro de este radio han sido negativas.

"Podemos confirmar que las 55 granjas del radio de 20 kilómetros son negativas. Podemos confirmar que el virus no ha entrado en ninguna granja, en ningún circuito comercial. Esto es una gran noticia", ha añadido.

Ha explicado que los positivos de PPA se han mantenido en 13 y ha subrayado que está habiendo mucha transparencia con este dato, ya que es el que usan para negociar con los mercados receptores.