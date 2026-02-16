Hereu y Dalmau colocan la primera piedra de la nueva planta de soja de Elian en Barcelona

Las autoridades en el momento de colocar la primera piedra de la ampliación de la planta de Elian en el Puerto de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, han colocado este lunes la primera piedra de la ampliación de la planta de soja de Elian en el Puerto de Barcelona.

También han participado la comisionada para la promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo; la cónsul general de EE.UU. en Barcelona, Lia Miller; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el ceo de Elian, Andreu Martín, y, telemáticamente, el ceo de Viserion, Aaron Wiegand.

La nueva factoría de concentrados y texturizados de proteína vegetal supone una inversión de 200 millones de euros y las obras de construcción durarán dos años, plazo en el que la actual fábrica de la empresa seguirá funcionando al 100%, y será "la primera planta del mundo libre de hidrocarburos".

Hereu ha definido la construcción de la planta como "un magnífico proyecto" que ejemplifica, según él, la voluntad europea de impulsar su autonomía estratégica, siempre abierta al mundo.

Ha destacado que "la industria va a más, especialmente la agroalimentaria", y que después de décadas de desindustrialización y deslocalización, Europa está en un proceso, textualmente, muy claro de reindustrialización y relocalización.

DALMAU, SANTANO Y QUEVEDO

Dalmau ha asegurado que la inversión anunciada "es la demostración de un país que está vivo, que quiere mirar al futuro y que tiene proyectos de inversión ambiciosos".

Ha explicado que el objetivo del Govern es "poner las cosas fáciles" y acompañar a los emprendedores y empresarios para, en sus palabras, ayudarles a hacer que el país salga adelante.

Santano ha señalado que la inversión de Elian "demuestra que la infraestructura portuaria tiene plena confianza dentro y fuera" de España.

El secretario de Estado ha añadido que "consolida la posición de Barcelona como hub logístico clave de la industria agroalimentaria europea", en el marco de la voluntad del Puerto de ser el principal centro logístico del Mediterráneo.

Quevedo ha señalado que la infraestructura "contribuye a la resiliencia europea" y consolida a Barcelona como polo agroindustrial mediterráneo y europeo.

MILLER, CARBONELL, MARTÍN Y WIEGAND

Miller ha subrayado que Elian es "un testimonio del poder de la colaboración internacional y la tecnología de vanguardia" y ha dicho que es un ejemplo, textualmente, brillante de creatividad e innovación estadounidenses.

La cónsul general ha señalado que Estados Unidos y España "deben seguir fortaleciendo y promoviendo la convergencia normativa" para poder tener alimentos seguros, sostenibles y a precios razonables.

Carbonell ha celebrado que la planta permite incorporar actividad industrial dentro del recinto portuario y "genera valor, aporta eficiencia a la cadena logística y reduce el impacto ambiental".

Ha asegurado que permite avanzar en la estrategia para pasar de ser un nodo de alimentación animal a un polo estratégico para la proteína vegetal para el consumo humano, un sector "en crecimiento y altamente internacionalizado".

Martín ha destacado que, en dos años, Elian ha sido capaz de construir un equipo internacional, crear negocio, adquirir una planta e integrar a todos sus profesionales, y ha puesto en valor que la empresa "ha construido una cadena de valor compartido en menos de dos años".

Ha añadido su agradecimiento a las administraciones públicas, sin cuyo apoyo, ha dicho, "Elian no existiría", y ha destacado la vocación de servicio y el rigor de los diferentes gobiernos, más allá de las ayudas económicas.

Wiegand, por su parte, ha agradecido la flexibilidad y el apoyo que ha recibido la empresa y ha puesto en valor que Elian permite que la cadena de suministro de alimentos sea más "resiliente".