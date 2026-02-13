El Irta y Raventós Codorníu celebran 25 años de colaboración en investigaciones agrícolas

El Irta y Raventós Codorníu celebran sus 25 años de investigaciones sobre gestión del agua - RAVENTÓS CODORNÍU

LLEIDA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (Irta), adscrito a la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, y el grupo bodeguero Raventós Codorníu han celebrado sus 25 años de colaboración en investigaciones agrícolas, centradas mayoritariamente en la gestión del agua.

Lo han hecho este viernes en un acto celebrado en la bodega Raimat (Lleida), donde en 2001 el Irta propuso desarrollar los primeros ensayos conjuntos para gestionar de una forma más consciente el riesgo que permitía obtener una mayor producción y mejorar la calidad de la uva y del vino.

El conseller Òscar Ordeig, encargado de presidir el encuentro, ha asegurado que el Govern quiere "seguir impulsando alianzas como ésta, que conectan el talento científico con las necesidades reales del campo y de las bodegas", y que el sector vitivinícola genera ocupación y proyecta a Catalunya en el mundo, en sus palabras.

El director de Raimat, Joan Esteve, ha valorado que esta cooperación es "un caso de éxito sin apenas precedentes, una colaboración público-privada gracias a la cual ahora existe un conocimiento muy grande sobre cómo regar el viñedo y, sobre todo, del efecto que esto tiene en la calidad de la uva".

Por su parte, el investigador del Irta experto en agronomía del riego Joan Girona ha recordado que esta alianza contribuyó a cambiar la concepción tradicional según la cual el origen de la uva no era un factor clave: "Cuidar la tierra, el viñedo y el agua es esencial para la calidad del producto final", ha resuelto.