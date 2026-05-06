Neiker registra 'Atsegiñe', una nueva variedad de patata de carne bicolor orientada a la industria de 'chips' - NEIKER

SAN SEBASTIÁN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Neiker ha inscrito en el Registro de Variedades Comerciales y en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales una nueva variedad de patata, denominada 'Atsegiñe', con piel morada y carne púrpura y blanca, orientada a la industria de 'chips'.

Según ha explicado Neiker, este hito es el resultado de un proceso de investigación de siete años iniciado con el cruzamiento manual de parentales seleccionados y consolidado tras seis años de ensayos en campo. La superación de las pruebas oficiales de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) permitirá ahora que esta innovación llegue al mercado a través de licencias de explotación.

Una vez superados estos trámites oficiales, el desarrollo de 'Atsegiñe' permite a Neiker posicionarse en una nueva vía de mercado como es la patata frita embolsada con chips de colores. Así, pone a disposición de la industria del frito y productores de semilla una materia prima "con potencial para elaborar productos diferenciados y buenas características agronómicas".

"El tubérculo posee un contenido de materia seca del 22,50% y un nivel de azúcares reductores del 0,17%, la variedad asegura una textura crujiente y evita el oscurecimiento o la aparición de sabores amargos durante la fritura a altas temperaturas", ha explicado Nacho Ruiz de Galarreta, investigador del departamento de Producción y Protección Vegetal de Neiker.

Esta nueva variedad destaca también por su perfil nutricional. Gracias a su alta concentración de antocianinas, que además le permiten mantener su coloración morada tras el frito o cocido, 'Atsegiñe' cuenta con un 30% más de compuestos antioxidantes que las variedades blancas. "Estas antocianinas actúan frente a la oxidación y el envejecimiento celular, transformando un alimento básico en un recurso funcional que responde a la demanda de una alimentación saludable", ha señalado el investigador.

"RESISTENCIA Y RENTABILIDAD"

Desde la perspectiva de la producción agrícola, esta variedad presenta resistencia natural al mildiu y al virus Y (PVY), las principales patologías que afectan al rendimiento del cultivo y a la calidad de la semilla. Esta solidez genética permite reducir la aplicación de tratamientos fitosanitarios, lo que disminuye los costes operativos para el agricultor y mejora la sostenibilidad ambiental de la explotación.

Una vez recolectada, para garantizar que estas cualidades se mantengan intactas hasta su procesado, la variedad requiere un manejo específico, como una temperatura de conservación superior a los 7ºC, cuidado que evita que el frío incremente los niveles de azúcar y se mantenga así "la calidad óptima" para la producción de 'chips'.

El trabajo de Neiker en este ámbito cuenta con un amplio recorrido orientado a la transferencia de resultados al sector primario. Ejemplo de esta labor es la obtención de variedades de patata como 'Miren', 'Gorbea' y 'Leire', a partir de cruzamientos entre genotipos procedentes del banco de germoplasma del centro, en el marco del proyecto Gastrovalocal.

Esta iniciativa se centra, además, en la revalorización técnica de especies vegetales de Euskadi que dejaron de cultivarse por su menor productividad o cambios en las demandas del mercado. Junto a la recuperación de material antiguo, el centro mantiene una línea de innovación orientada a dar respuesta a las necesidades actuales del mercado.

En este ámbito se han desarrollado nuevas variedades ya presentes en el sector como 'Beltza', que destaca por su color púrpura y el nivel de compuestos antioxidantes, o 'Edurne', destinada al consumo en fresco por características como su piel fina y carne amarilla clara, parámetros adecuados para la cocción y el frito doméstico.