El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) inicia la vendimia que calcula inferior al pasado año

El Progreso de Villarrubia de los Ojos comienza la vendimia en una cosecha que calcula inferior al pasado año

CIUDAD REAL 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), una de las principales de Europa, ha comenzado la vendimia esta madrugada con sus variedades más tempranas Chardonnay y Sauvignon Blanc, una cosecha que calculan sería inferior a la del año pasado.

"El fruto está muy sano, y en principio, desde el comienzo de la semana y durante dos días cosecharemos las variedades más tempranas, para después continuar con la recogida del Tempranillo de secano y de regadíos, así como los macabeos", explica el presidente de El Progreso, Jesús Julián Casanova.

El Progreso ha realizado varias prospecciones en el campo, el pasado viernes la última, y calcula que el fruto está listo para su vendimia, cosecha que estiman será inferior al 15% ó 20% respecto al año pasado, que superó los 92 millones de kilos de uva".

"Observamos este año que la brotación en el regadío fue mala, con un cuajado irregular, y el pedrisco también nos afectó", indica su presidente.

De su lado, el enólogo y director técnico de la cooperativa, Juan Nieto, asegura que en la última prospección del viernes se ha podido comprobar que la uva Chardonnay está muy sana, con mayor graduación que el año anterior y menos producción, y se encuentra en estado óptimo de maduración para su recogida, y "en perfecto estado sanitario".

LOS 'STOCK' DE VINO TINTO SE VAN NORMALIZANDO

La vendimia se generalizará después en El Progreso a comienzos de septiembre, con su variedad más numerosa, la Airén, así como con la Garnacha tintorera, Cabernet Sauvignon, Merlot, otras variedades minoritarias como el Moscatel y el Syrah, y otras variedades de ciclos largos, antes de hacer una breve parada, como es tradición, por las Fiestas Patronales de Villarrubia de los Ojos.

Para Casanova, que representa a más de 2.300 socios de El Progreso, cooperativa más antigua de España de actividad ininterrumpida, se esperan vinos blancos, rosados y tintos muy similares en calidad y valor a los del año anterior.

"En la actualidad los stock de vino tinto se van normalizando, y se prevé una mejora en el valor", ha indicado.

VIDASOL, 125 MILLONES DE KILOS DE UVA

En la sociedad Vidasol, en una primera estimación, prevén "una producción de más de 125 millones de kilos de uvas", también inferior al año anterior, según explica su directora de Internacionalización, Mercedes Millán.

Forman esta sociedad, además de El Progreso de Villarrubia de los Ojos; Los Pozos de Daimiel, y ÓleoVinícola Campo de Calatrava de Bolaños de Calatrava, cooperativas de la provincia ciudadrealeña; y la cooperativa toledana Cristo del Prado, de Madridejos.