Un proyecto de acuicultura, premio por la Cátedra AgroBank a la Transferencia de Conocimiento

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto sobre innovación en acuicultura sostenible que permite la detección precoz de enfermedades y anomalías en los peces ha sido galardonado con el 9 premio a la Transferencia de Conocimiento que otorga la Cátedra Agrobank, impulsada por CaixaBank y la Universitat de Lleida, informa el banco en un comunicado este lunes.

El galardón tiene como objetivo reconocer a los grupos de investigación con trabajos en estado avanzado de desarrollo, y contribuir así a la transferencia de conocimiento entre instituciones académicas y el mundo empresarial.

El proyecto premiado es SIRENA, impulsado por el investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Miguel Chavarrías Lapastora y en colaboración con Insuiña S.L., la filial del Grupo Nueva Pescanova.

En concreto, SIRENA, que se ha llevado los 15.000 euros de premio tras ser seleccionada entre un total de 12 candidaturas de todo el país, permite detectar de manera temprana enfermedades y anomalías en especies de alto valor y dar así respuesta a las necesidades en la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones acuícolas.

Junto a la funcionalidad para elevar los estándares de producción y bienestar animal, la entidad ha destacado que el proyecto se alinea con los principios de economía circular y producción inteligente del Pacto Verde Europeo y los objetivos ODS de la Agenda 2030.