Pleno del Consejo Regulador de la DOP Jamón de Teruel, Paleta de Teruel y de la IGP Cerdo de Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ricardo Mosteo continuará al frente del Consejo Regulador de la DOP Jamón de Teruel, Paleta de Teruel y de la IGP Cerdo de Teruel tras el pleno celebrado este miércoles en la sede de la entidad.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, ha asistido a la sesión acompañada por la directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, Amparo Cuéllar.

Durante el pleno, se ha renovado la presidencia del Consejo Regulador y se ha tratado la situación actual del sector, sus perspectivas de futuro y el papel del Jamón de Teruel dentro de la agroalimentación aragonesa.

El Gobierno autonómico ha trasladado su apoyo a una figura de calidad que forma parte de la identidad alimentaria de la provincia y que reúne a ganaderos, secaderos, industrias, operadores y territorio.

La DOP Jamón de Teruel fue reconocida en 1983 y se convirtió en la primera denominación de origen de jamón curado de España. La Paleta de Teruel se incorporó posteriormente, en 2014, y la IGP Cerdo de Teruel ha permitido ampliar el reconocimiento de esta figura de calidad más allá del jamón y la paleta, reforzando la carne vinculada a este territorio.

UNA CADENA DE VALOR PARA TERUEL

El Jamón de Teruel, la Paleta de Teruel y el Cerdo de Teruel son una de las principales referencias agroalimentarias de Aragón. Su fuerza está en el origen, la trazabilidad, el control de calidad y el vínculo con la provincia.

Actualmente, el sector genera más de 1.000 empleos directos y mantiene vinculadas a más de 200 empresas, lo que refleja su peso económico y social en Teruel.

La consejera ha destacado que el reto no es crecer por crecer, sino crecer con valor, calidad y rentabilidad, para que el trabajo de ganaderos, industrias y empresas tenga retorno en el territorio.

PLAN ESTRATÉGICO 2040

Durante la reunión, también se ha abordado la nueva propuesta de Plan Estratégico 2040 del Consejo Regulador, una hoja de ruta con la que el sector quiere mirar más allá del día a día y prepararse para los cambios de los próximos años.

El plan busca reforzar el papel de la DOP Jamón y Paleta de Teruel ante retos como la rentabilidad, el equilibrio de la cadena, la trazabilidad, la marca, la internacionalización, el turismo gastronómico, la formación y el relevo generacional.

El Departamento estudiará las propuestas que traslade el Consejo Regulador y mantendrá la colaboración con el sector para que las actuaciones que se impulsen tengan utilidad real para la provincia y para toda la cadena agroalimentaria.

Simón ha señalado que la continuidad de Ricardo Mosteo al frente del Consejo Regulador permite seguir trabajando con estabilidad y visión de futuro en una etapa importante para una figura de calidad estratégica para Teruel y para Aragón.

AYUDAS FITE PARA LA CALIDAD DIFERENCIADA

La consejera ha avanzado además que la Consejería convocará ayudas por importe de 500.000 euros para apoyar la calidad diferenciada de los alimentos de la provincia de Teruel, financiadas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE.

Esta línea, cuya convocatoria se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Aragón, permitirá respaldar proyectos vinculados a las figuras de calidad diferenciada de la provincia y reforzar el trabajo de los órganos de gestión, con el objetivo de impulsar alimentos con origen, sabor, calidad y capacidad para generar valor en el territorio.

Se trata de apoyar alimentos que llevan el nombre de Teruel a los mercados y que refuerzan la imagen de Aragón "como tierra de sabor de verdad".