El sector agrario catalán defiende un "frente común" y gestionar recursos de la PAC desde Catalunya

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig; la coordinadora nacional de Unió de Pagesos de Catalunya, Raquel Serrat; el presidente nacional de JARC, Joan Carles, y el presidente de la FCAC, Ramon Sarroca. - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector agrario catalán ha insistido en la importancia de gestionar los recursos de la Política Agraria Comuna (PAC) 2028-34 desde Catalunya y han defendido un "frente común" para reforzar el relevo generacional y el desarrollo agrario, entre otros aspectos.

Lo han explicado este martes en declaraciones a los medios el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig; la coordinadora nacional de Unió de Pagesos de Catalunya, Raquel Serrat; el presidente nacional de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Joan Carles Massot, y el presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca.

Las organizaciones de la Taula Agraria y la Conselleria han firmado un documento conjunto para determinar la posición de Catalunya sobre la gestión de la PAC, que subraya la importancia de que las regiones sigan decidiendo sobre los fondos y que el Estado no centralice las decisiones.

"No estamos de acuerdo con una recentralización de las competencias. Por tanto, queremos mantener autonomía, flexibilidad y un criterio de regionalización", ha dicho Ordeig, que ha afirmado que Catalunya es una de las zonas de Europa donde hay una diversidad más grande de cultivos.

Asimismo, ha señalado como prioridad las políticas alimentarias y ha insistido en "deshacer algunos excesos burocráticos, normativos o de no tener suficientemente en cuenta la realidad de las personas que viven y trabajan en el campo".

EL MODELO CATALÁN

Ordeig ha asegurado que Catalunya tiene muy claro qué PAC quiere para los próximos años en el mundo que le ha tocado vivir, con dificultades geopolíticas y climáticas: "Necesitamos una buena herramienta y Catalunya ha hecho los deberes de debate y de reflexión".

"Presentamos el que debería ser nuestro modelo de PAC, lo trasladaremos a Bruselas, y pedimos la complicidad del conjunto de la ciudadanía catalana para defender nuestra soberanía alimentaria, que debe ser segura, sostenible, sana, de calidad e innovadora", ha añadido.

Aun así, el conseller ha dicho que se adaptarán a lo que se acabe decidiendo para sacar el mejor partido de las herramientas que tengan: "Que seamos críticos con determinadas decisiones no significa que no seamos conscientes de la gran suerte que tenemos de tener la PAC".

ORGANIZACIONES

Serrat ha valorado que la PAC ha ido evolucionando y con las diferentes reformas han ido aumentando las exigencias medioambientales para producir, por lo que ha asegurado que "tener una PAC fuerte con una financiación adecuada es clave" y ha agradecido que se haya podido consensuar este posicionamiento.

Massot ha recalcado la importancia de la PAC para garantizar la soberanía alimentaria y no depender de países terceros y ha asegurado que este frente común se ha hecho también renunciando a algunas cosas para llegar a acuerdos: "Haremos todo lo posible para que se asimile al modelo que nosotros necesitamos de PAC".

Por su lado, Sarroca ha afirmado que hay que darse prisa para incidir en estas incidencias de la PAC que les pueden afectar negativamente y ha destacado la importancia de explicar esta estrategia a toda la sociedad: "No ganaremos gran cosa si la sociedad no nos acompaña".