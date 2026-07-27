Unió de Pagesos pide una "revisión urgente" de los seguros agrarios por el cambio climático

Espigas de arroz - UNIÓ DE PAGESOS

TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha pedido una "revisión urgente" de los seguros agrarios para que se incorporen los nuevos riesgos derivados del cambio climático y garanticen una cobertura adecuada de los cultivos ante episodios meteorológicos extremos.

"Lejos de ser excepcionales, se están convirtiendo en una realidad habitual para el sector agrario", informa el sindicato en un comunicado este lunes.

Para Unió de Pagesos, las coberturas actuales son "demasiado rígidas, han quedado obsoletas" y no contemplan daños que son cada vez más habituales y que provocan importantes pérdidas económicas a los productores.

En este sentido, el sindicato pone de ejemplo el caso del arroz, ya que este fin de semana un episodio de viento recalentado ha provocado la aparición "de espigas blancas que ya pueden darse por perdidas" en el Delta de l'Ebre (Tarragona).

Un daño que "sigue sin estar reconocido como asegurable, aunque provoca pérdidas muy importantes", critica la entidad.

Otro cultivo por el que se reclama la revisión del seguro es el del maíz, que también sufre de manera importante los golpes de calor, comportando una fuerte disminución de la producción.