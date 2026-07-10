Unió de Pagesos reclama medidas urgentes ante la "grave crisis" del sector vitivinícola

Tractores en la movilización de Unió de Pagesos - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha movilizado este viernes en Vilafranca del Penedès (Barcelona) una veintena de tractores para exigir "medidas urgentes ante la grave crisis que afecta al sector vitivinícola", debida a los bajos precios, la caída del consumo y la acumulación de existencias, lo que ha llevado a algunas bodegas a anunciar que no comprarán uva esta campaña, informa en un comunicado.

El sindicato ha pedido salidas alternativas para la uva de vinificación que no se pueda vender, así como el arranque definitivo de viñedos, previsto en la normativa europea, para la próxima campaña, que debería suponer entre el 10% y el 20% de las plantaciones de Catalunya.

En este sentido, considera que esta última medida debería servir para reajustar el potencial vitivinícola a la demanda real del mercado, dado que "se ha demostrado que las medidas puntuales, como la vendimia en verde o la destilación de crisis, no son suficientes".

Asimismo, Unió de Pagesos lleva semanas reuniéndose con responsables de la Conselleria de Agricultura y, en la reunión bilateral del 1 de julio, el sindicato también pidió que se ampliara al máximo el presupuesto destinado a la destilación de crisis y que se publicara sin demora la orden de ayuda, de modo que las bodegas y las cooperativas pudieran liberar existencias y permitir la entrada de más uva durante la vendimia.

El sindicato afirma que la Conselleria se comprometió a interceder con el Ministerio para acelerar el proceso.