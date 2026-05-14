La Unió prevé más de 8.000 toneladas de almendras esta campaña en las zonas productoras valencianas

Campo de almendras - LA UNIÓ

VALENCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La cosecha de almendra de la Comunitat Valenciana será superior a 8.000 toneladas en grano, si la meteorología no da "sorpresas desagradables" hasta su recolección, lo que supondrá un 15% más que la campaña anterior, según los datos recabados por La Unió Llauradora en el conjunto de zonas productoras.

Desde la organización agraria destacan que se recupera así "poco a poco" la producción de almendra tras varios años "malos" por la afección de la sequía. Según explican, las abundantes lluvias del invierno propiciaron que los almendros llegaran en condiciones buenas al proceso de floración.

No obstante, advierten que las heladas de finales de marzo, la prolongación de esa floración y el comportamiento desigual entre zonas apuntan a que la producción final no será tan elevada como en un principio se esperaba. De acuerdo a las previsiones, en el conjunto de zonas productoras españolas habrá una cosecha "récord" de unas 146.000 toneladas, una subida del 39% sobre la campaña anterior.

Dos aspectos preocupan "sobre manera" a los productores de almendra de la Comunitat Valenciana. Por una parte, el alza importante de los costes de producción, ya que el gasóleo agrícola se sitúa de media en 1,34 euros/litro en la actualidad para el productor. "Puede subir algo el precio de la almendra como sucedió la pasada campaña, pero a nosotros no nos llega ese incremento, mientras los costes se disparan, por lo que salimos perdiendo", comentan productores de almendra de la entidad.

COMPETENCIA ESTADOUNIDENSE

Por otra parte, al sector le preocupa la competencia de la almendra de Estados Unidos a un precio más bajo que la autóctona "que inunda los lineales de los principales supermercados e hipermercados". Por ejemplo, apunta La Unió, solo en 2025, la Comunitat Valenciana importó frutos secos de Estados Unidos por valor de 355 millones de euros, una cifra casi equivalente al total de exportaciones agroalimentarias valencianas a ese país.

Además, la entidad agraria recuerda que la Comisión Europea ha propuesto y avanzado en la implementación de un acuerdo comercial con Estados Unidos que incluye un contingente arancelario para la importación de frutos secos. La propuesta regula la entrada de hasta 500.000 toneladas de frutos de cáscara (principalmente almendra y nuez) de Estados Unidos a la UE con un arancel del 0%.

Según alerta, el impacto de este aumento en el volumen de importación a arancel cero será significativo y perjudicial para los productores valencianos. La superficie de cultivo de almendros en la Comunitat bajó en 2025 un total de 2.349 hectáreas, un nuevo descenso del 2,6%, con datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura.

Para revertir esta situación, La Unió anima a consumir almendra autóctona y a "exigirla a la hora de la compra en las tiendas frente a la americana". También pide que se mejoren las ayudas a la reconversión de las explotaciones, "porque si se abandona más superficie se pone en riesgo importantes zonas rurales de interior desfavorecidas, con todas las graves consecuencias que conlleva para la economía de nuestros pueblos y para el medio ambiente al pasar de tierras de cultivo a convertirse en un desierto".