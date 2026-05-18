UPA advierte de que la reducción de módulos del IRPF deja fuera a muchos sectores afectados en 2025

Cereza - UPA-UCE EXTREMADURA

MÉRIDA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha advertido este lunes de que la reducción de módulos para agricultores y ganaderos en el IRPF "deja fuera a muchos sectores afectados por las circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones durante 2025".

Según señala, UPA-UCE denuncia que esta reducción de módulos deja fuera a los cereales de secano, un cultivo que tuvo una mala cosecha y costes altos la campaña pasada, según señala la organización en nota de prensa.

Además, también critica que se quede fuera de esta reducción el cultivo de la cereza, que como consecuencia de los terribles incendios del año pasado, muchos árboles quedaron dañados totalmente y otros estarán dos o tres años recuperándose.

Esta organización agraria denuncia que otros sectores que se quedan fuera son el olivar tradicional, el pimiento para pimentón, que estuvo gravemente afectado por una ola de calor intensa y prolongada, y el vacuno de carne.

Además, UPA-UCE ve "incomprensible" la reducción de módulos para poblaciones concretas de fruta de hueso (ciruela, melocotón y nectarina) cuando realmente las condiciones climatológicas en 2025 fueron exactamente iguales para todos los términos municipales donde existe superficie de frutal.

POR LOCALIDADES

Por localidades y cultivos, UPA-UCE lamenta, por ejemplo, que zonas de secano como Barcarrota tengan una reducción de módulos para tomate y patata, cultivos que son de regadío, y no tengan una reducción para los cultivos predominantes de su zona como cereal y olivar, tras lo que apunta que "algo parecido" ocurre con Granja de Torrehermosa y Jerez de los Caballeros, en los que no se produce tomate.

"No entendemos cómo se pueden cometer este tipo de errores que, además, demuestran lo alejada que está la administración regional de la realidad del territorio", denuncia el secretario de agricultura de UPA-UCE Extremadura, Fernando Miranda.

Desde la organización agraria destacan el trabajo que realiza UPA-UCE recabando información a través de los agricultores y ganaderos afectados y, a pesar de eso, se deja fuera a los sectores verdaderamente afectados en esos municipios. "No entendemos que se pongan exenciones en términos municipales que no tienen esos cultivos", señala Miranda.

Por otro lado, UPA-UCE destaca que se recogen reducciones en módulos que habían solicitado para los cultivos de tomate arroz, ovino o apicultura, aunque en esta última, desde esta organización agraria reclamaban la aplicación de un módulo cero.

Por todo ello, UPA-UCE Extremadura asegura que seguirá reclamando a las administraciones tanto regional como nacional una modificación de esta reducción de módulos para que tengan en cuenta los problemas reales que han sufrido los agricultores y ganaderos de la región.