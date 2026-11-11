Vox Huelva recoge las demandas de la cooperativa Cobella y muestra su compromiso con el campo onubense

Reunión entre representantes de Vox y la cooperativa Cobella de Lepe (Huelva). - VOX

LEPE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández; la número dos de la candidatura, Ana Díaz; y el candidato al Senado, Carlos Bermejo, acompañados por la presidenta provincial de Vox Huelva, María López Zambrano, han mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de la Bella (Cobella), Francisco Javier Contreras ; y el consejero Bibiano Oria, para escuchar de primera mano las principales necesidades y reivindicaciones del sector agrícola onubense.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante la reunión, celebrada en las instalaciones de esta cooperativa de Lepe, los representantes de Vox han escuchado las demandas de una entidad que constituye "un referente" de la actividad agrícola de la provincia y que, desde su fundación en 1967, contribuye a la generación de riqueza y empleo en la comarca.

En la reunión se han abordado tres "grandes problemas" que, a juicio de la formación, "condicionan el presente y el futuro" de las cooperativas agrícolas: "la falta de dimensión para negociar en igualdad de condiciones con las grandes cadenas de distribución, las restricciones que sufren los productores españoles frente a sus competidores extranjeros y la escasez de infraestructuras hidráulicas".

En concreto, se ha analizado la "desigualdad" que sufren los productores españoles en materia fitosanitaria, "al verse privados de determinadas herramientas para combatir las plagas mientras se permite la entrada de productos procedentes de países donde no se aplican las mismas restricciones".

En este sentido, el presidente de Cobella ha subrayado que los agricultores son "los primeros interesados en producir alimentos seguros y de calidad", pero necesitan "disponer de herramientas eficaces para proteger sus cultivos". A ello se suma, según ha advertido Tomás Fernández, "la existencia de diferencias regulatorias entre comunidades autónomas que generan nuevas dificultades para el sector".

Por último, se ha tratado la "dificultad" para disponer de agua entre "las principales preocupaciones de los agricultores, por tratarse de un recurso imprescindible para mantener la actividad productiva y garantizar la viabilidad de las explotaciones".

Al respecto, Tomás Fernández ha destacado que para Vox, "el agua es una cuestión absolutamente prioritaria", porque de ella "depende no solo el futuro de la agricultura", sino también "el desarrollo turístico e industrial de toda la provincia".

El cabeza de lista al Congreso ha incidido en que Huelva "necesita" una política que permita "garantizar el suministro a los agricultores y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de otros sectores estratégicos para la economía provincial".

En este sentido, ha recordado la "importancia" del agua para el futuro del polo industrial onubense y para el desarrollo de nuevas oportunidades vinculadas al hidrógeno verde, insistiendo en que la disponibilidad de recursos hídricos constituye "un factor determinante para atraer inversiones, generar empleo y asegurar el crecimiento económico".

Fernández ha defendido "la necesidad de impulsar las infraestructuras hidráulicas pendientes y de ofrecer soluciones a largo plazo, frente a la incertidumbre que padecen los agricultores y empresarios de la provincia".

Asimismo, los representantes de Vox han reafirmado su compromiso con "la defensa del producto nacional y con la exigencia de condiciones de competencia justas", de manera que los productos importados estén sometidos a "los mismos requisitos sanitarios, fitosanitarios y de producción que se exigen a los agricultores españoles".