Agro.- Catalunya acogerá el noveno European Young Chef Award del 24 al 28 de noviembre

Archivo - Participantes en el European Young Chef Award. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme (EUHT) de Sant Pol de Mar (Barcelona) acogerá la novena edición del European Young Chef Award del 24 al 28 de noviembre, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este jueves.

Diez delegaciones de jóvenes cocineros procedentes de varias regiones europeas competirán por el título de 'mejor chef joven europeo', "en un evento que combina talento, creatividad y cultura gastronómica".

Durante el encuentro, los participantes y sus mentores tendrán un programa de experiencias gastronómicas en varias localidades catalanas para descubrir productos locales, recetas tradicionales y la cocina catalana.