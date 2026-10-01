Agro.- Familia Torres celebra los 50 años de Mas La Plana con el lanzamiento de la añada 2020

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BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres celebra los 50 años de Mas La Plana con el lanzamiento de la añada 2020 del vino, informa en un comunicado este jueves.

Este cabernet sauvignon se hizo por primera vez en 1970 por Miquel A. Torres, miembro de la cuarta generación de la Familia Torres, que ha asegurado que este vino "cambió la historia y el curso" de la bodega.

"Decidí desafiar las convenciones de la época y hacer las cosas de forma diferente para elaborar el mejor vino posible. Hoy, el tiempo confirma que arriesgarse, perseverar e innovar fue la decisión correcta", añade.