Agro.- Familia Torres y Walraven Sax presentan un vino en botella reutilizable en Países Bajos

Familia Torres y Walraven Sax presentan un vino en botella reutilizable en Países Bajos.

Ha sido concebida para ser rellenada y reutilizada varias veces

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres, en colaboración con su importador Walraven Sax, ha introducido en el mercado neerlandés su primer vino en botella reutilizable, un paso adelante para "minimizar el impacto ambiental e impulsar la economía circular", informa en un comunicado este viernes.

La nueva botella reutilizable, disponible para los vinos Magnetic blanco y negro, ha sido concebida para ser rellenada y reutilizada varias veces.

El vino, lanzado también en formato de barril de acero inoxidable, se elabora en la bodega de Familia Torres en el Penedès (Barcelona) y se transporta hasta una planta de embotellamiento cercana a la frontera neerlandesa, donde se llena y se distribuye en restaurantes.

Una vez consumido, las botellas se recogen, se limpian y se vuelven a utilizar, cerrando así el círculo y "garantizando un sistema plenamente circular".

De acuerdo con un estudio de ciclo de vida realizado por 'Partners for Innovation', este sistema estima reducir hasta un 50% las emisiones de CO2, un 70% el consumo de agua y minimizar "drásticamente" los residuos de envases.

PRESENTACIÓN OFICIAL

La presentación oficial tuvo lugar el 24 de septiembre en Utrecht, donde la directora de Innovación y Conocimiento de Familia Torres, Mireia Torres, destacó que esta botella "es un llamamiento a todo el sector vinícola para que asuma su responsabilidad".

Por su parte, el director general de Walraven Saz, Bart Gijtenbeek, afirmó que este proyecto "representa un verdadero cambio de paradigma": "Demostramos que la máxima calidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Este es el futuro del vino", subrayó.