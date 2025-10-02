Agro.- Jean Leon presenta el vino experimental MO-23 con la variedad ancestral moneu

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bodega Jean Leon ha presentado su vino experimental MO-23, elaborado íntegramente con la variedad moneu, procedente de viñedos propios y de la añada 2023.

Culmina así el proyecto de vinos experimentales, que empezó en 2016 para crear vinos efímeros y artesanales, de producción limitada, de una añada y nombrándolos con las iniciales de la variedad y la añada, informa en un comunicado este jueves.

La directora de Jean Leon, Mireia Torres, y la enóloga Montse Escoté han experimentado esta vez con la variedad prefiloxérica moneu, "bien adaptada al Penedès y a los retos del cambio climático".

La variedad fue recuperada por Familia Torres como parte del proyecto de variedades ancestrales que puso en marcha en los años 80: Jean Leon cultivó moneu de manera ecológica en 2020 en su viñedo La Serra, un terreno de suelo arcilloso de 1,5 hectáreas.

Es el noveno exponente de la colección de vinos experimentales de Jean Leon, del que se han producido 3.007 botellas y es uno de los pocos elaborados con esta variedad autorizada por la denominación de origen (DO) Penedès.

Jean Leon, propiedad de Familia Torres desde 1994, cuenta con 65 hectáreas de viña en propiedad, todos sus vinos están certificados como ecológicos desde la añada de 2012 y se exportan a más de 40 países.