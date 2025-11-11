Agro.- Unas jornadas de la DO Cava permiten catar más de 200 referencias de 65 bodegas

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un evento organizado por la DO Cava ha reunido durante dos días a prescriptores mundiales del vino que han podido catar más de 200 referencias de las 65 bodegas presentes en el encuentro, donde se han servido unas 5.000 copas, según ha informado la entidad este martes en un comunicado.

Así, la segunda edición del congreso internacional Cava Meeting ha contado con un programa de 28 ponentes que han expuesto sus últimas investigaciones y compartido su visión del presente y del futuro del cava.

También ha contado con un 'showroom' de 65 elaboradores, que han podido mostrar la calidad de sus Cavas de Guarda Superior, por tanto, todos ellos con más de 18 meses de crianza.

El presidente de DO Cava, Javier Pagés, ha defendido que el cava es un "vino histórico, con 150 vendimias a sus espaldas", que está vinculado al territorio, así como a sus tradiciones, uvas y métodos de cosecha.

"La oportunidad para el cava existe, el espumoso crece, el consumidor tiene muchas alternativas y cada uno tiene que pelear por ellas", ha defendido, al tiempo que ha abogado por trabajar de manera unida y sin miedo.