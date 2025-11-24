Agro.- Ordeig elogia el legado de las abuelas que transmiten la cocina tradicional catalana

Archivo - Ordeig elogia el legado de las abuelas que transmiten la cocina tradicional catalana - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha elogiado este lunes el legado de las abuelas que transmiten la cocina tradicional catalana en la apertura del encuentro de Gastrosàvies en el Món de Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

"Los fogones de Catalunya son un tesoro que debemos seguir cuidando bajo la guía de estas mujeres, que son sabiduría pura, y del talento inagotable del sector gastronómico", ha reivindicado Ordeig, quien ha asegurado que ellas son cultura, sabiduría, salud y amor por la tierra, en sus palabras.

El proyecto de Gastrosàvies, en el marco del reconocimiento de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, está formado por mujeres que forman parte de asociaciones y entidades de todo el territorio y ha servido como espacio de encuentro intergeneracional, con demostraciones de cocina en directo y de recetas.