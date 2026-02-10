Agro.- Paula Cuenda del restaurante Villa Mas en Girona, mejor sumiller de Catalunya 2026

La ganadora del concurso Mejor Sumiller de Catalunya 2026, Paula Cuenda - ASOCIACIÓN CATALANA DE SUMILLERS

GIRONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Paula Cuenda Lucena, jefa de sumillers del restaurante Villa Mas de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha ganado este lunes el concurso al Mejor Sumiller de Catalunya 2026, organizado por la Asociación Catalana de Sumilleres (ACS) y que se ha celebrado en el marco del Fòrum Gastronòmic Girona.

Las otras dos finalistas han sido Anna Casabona París, sumiller de Juvé & Camps en Valls (Tarragona), y Chus Brion, profesora de sumillería del Barcelona Culinary HUB de la Universitat de Barcelona, segunda y tercera clasificada, respectivamente, informa la ACS en un comunicado.

En total, 12 sumillers profesionales han participado en esta edición, con las tres primeras clasificadas ante todos los compañeros y el público, donde en la final práctica ha contado con una nueva prueba sorpresa, prueba de servicio, cata e identificación de productos, corrección de una cata errónea, toma de comanda y maridaje, decantación y estilo.