Agro.- Los Premis Vinari 2025 galardonan al tinto Grans Muralles y al espumoso Maria Bernet

Cata final del jurado que se hizo en el Celler Cooperatiu de Rubí- PREMIS VINARI - JORDI PLAY

Reconocen la trayectoria de Joan Juvé i Santacana (Juvé & Camps) y de Vallformosa

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Los XIII Premis Vinari han galardonado este viernes por la noche al vinto tinto de guarda 'Grans Muralles' 2020 de Familia Torres (DO Conca de Barberà) como Mejor Vino Catalán y al espumoso blanco de larga crianza 'Maria Bernet' 2014 del Celler Júlia Bernet (Corpinnat) como Mejor Espumoso Catalán, informan los organizadores en un comunicado.

Durante una gala en el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès (Barcelona), el premio de Mejor Bodega ha sido para Vallformosa (con 160 años de historia) y el Euroselecció Riedel & Coravin a la Trayectoria Profesional, para Joan Juvé i Santacana (Sant Sadurní d'Anoia 1942), presidente de Juvé & Camps y tercera generación de una saga dedicada al espumoso.

PREMIOS ESPECIALES

El premio Gràfiques Varias a la mejor etiqueta ha recaído en Ethèric Blanc de Noirs, de Vinyes d'Olivardots (DO Empordà) y el Nissan de proyecto ecológico, en Espelt viticultors, del Celler Espelt, por un proyecto entre l'Albera y el Cap de Creus (Girona).

El premio Agbar a mejor iniciativa de recuperación de viña ha sido para Grameimpuls, empresa del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), por el proyecto vitícola La vinya del Sabater en el Recinte Torreribera, en unos terrenos cedidos por la Diputación de Barcelona, para recuperar el antiguo cultivo de viña en el municipio.

El galardón de Promoción Internacional del Vino Catalán ha sido para el barcelonés Álvaro Ribalta, el Master of Wine español más reciente (2011) y Medalla Bollinger.

BLANCOS, TINTOS, ESPUMOSOS Y DULCES

Los premios Gran Or son para el blanco joven Vinyes del Grau Garnatxa Blanca 2024, de Celler Josep Vinces (DO Terra Alta), el blanco brisado Ninot de Bellotes - Blanc 2023, Celler Rialla (DO Terra Alta), el blanco crianza Laquarta Blanc 2n Any Vinyes Velles 2023, Sant Josep Vins (DO Terra Alta), el rosado Giné Rosat 2024, Buil Giné (DOQ Priorat), el tinto joven Castell d'Or Vi Negre Trepat 2024, Castell d'Or (DO Conca de Barberà), el tinto crianza Els Pájaros 2022, Celler de Capçanes (DO Montsant) y el tinto de guarda Grans Muralles 2020, Familia Torres (DO Conca de Barberà).

En cuanto a espumosos, han ganado el Gran Or el rosado joven Planas Albareda Cava Rosat 2023, Planas Albareda (DO Cava), el rosado gran reserva Amor Nature By Jovani 2022, Jovani Vins - Cava Jovani (DO Cava), el blanco joven Castell d'Or Cava Brut 2023, Castell d'Or (DO Cava), el blanco reserva Raventós Rosell Heretat 2022, Raventós Rosell (DO Cava), el blanco gran reserva La Llena 2020, Celler Viader (Corpinnat) y el blanco larga crianza Maria Bernet 2014, Celler Júlia Bernet (Corpinnat).

Respecto a vinos dulces, rancios y de postres, el Gran Or ha sido para Torre de Capmany, Celler Pere Guardiola (DO Empordà).

Cada una de estas categorías han repartido medallas de Oro y de Plata a diversos vinos, clasificados detrás de los distinguidos con los premios Gran Or.