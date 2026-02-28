Agro.- El Tapas24 de Carles Abellan celebra 20 años con actividades y reviviendo platos

Archivo - Carles Abellan - TAPAS24 - CARLES ALLENDE - Archivo

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cocinero Carles Abellan celebrará el 20 aniversario del establecimiento barcelonés 'Tapas24' durante todo este año con varias actividades, tras superar los 2 millones de clientes en el local de la esquina Diputació-Paseo de Gràcia.

Abellán, que hoy sigue al frente como asesor gastronómico, abrió Tapas24 en mayo de 2006, evocando y reinterpretando las tapas de los bares de siempre de Barcelona, informa el local en un comunicado.

Entre otras actividades durante 2026, cocineros como Ferran y Albert Adrià, José Andrés, Nandu Jubany, Joan, Pitu y Jordi Roca, Ricard Camarena, Carles Gaig, Francis Paniego, Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas protagonizarán videos que el local compartirá en redes sociales.

Además, en la carta de este año seguirán las tapas más premiadas y reconocidas ("el primer bikini trufado de Barcelona", ensaladilla rusa, tartar de tomate y croqueta de pollo rustido a la catalana) junto a nuevas tapas de edición limitada y la recuperación de otras, como el McFoie y las alitas de pollo 'sin trabajo'.

Desde febrero, los clientes pueden dejar un mensaje en el Tapas24 y participar en sorteos de cenas gratis y un 'showcooking' con Abellan (se irán anunciando en la página de Instagram del local) y habrá un espacio de photocall en el restaurante para que los mensajes sean también de video y compartirse en redes, etiquetando '@tapas24barcelona' en Instagram.

CARLES ABELLAN

El chef y empresario Carles Abellan se formó en la escuela de restauración y hostelería de Barcelona, estuvo más de 15 años vinculado a elBulli y en 2001 abrió su primer restaurante propio (Comerç 24, con 1 estrella Michelin), que acabó cerrando para otros proyectos.

Abrió Tapas24 en 2006, se convirtió en asesor gastronómico de restaurantes (hoy lo es del Grupo Manero), en los últimos 20 años ha abierto casi 20 establecimientos (como Bravo del Hotel W, Suculent, Comerç24 y La Guingueta), en los últimos años ha seguido siendo asesor (por ejemplo de Tapas 24, en Barcelona y Singapur), en 2024 se abrió el Bar Vint-i-quatre barcelonés, y hoy sigue asesorando locales.